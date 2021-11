Fundador da Evergrande vende 9% da participação por 334 milhões de dólares

970 euros), incluindo casas, jatos particulares e jóias, para manter as operações básicas da empresa.Como a Evergrande tem falhado no pagamento aos credores em dólares, alimentou o risco de um "default" geral em todo o setor do imobiliário, que acumula 5 biliões de dólares de dívida na mão dos investidores, o equivalente ao PIB (produto interno bruto) do Japão , a terceira maior economia do mundo.