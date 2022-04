Fundador do grupo JD.com deixa cargo de presidente executivo

A empresa chinesa de comércio eletrónico JD.com disse esta quinta-feira que o fundador Richard Liu deixou o cargo de presidente executivo, tornando-se no mais recente líder do setor tecnológico chinês a demitir-se, face ao crescente escrutínio regulatório.Liu vai passar o cargo de CEO a Xu Lei, de acordo com um comunicado da empresa.O responsável vai permanecer como presidente do Conselho de Administração e focar-se nas "estratégias de longo prazo do JD.com, através da orientação da administração mais jovem e contribuição para a revitalização das áreas rurais", lê-se no comunicado.Liu é o mais recente de uma série de fundadores de empresas de tecnologia da China que deixaram posições de liderança, nos últimos anos.No ano passado, o fundador da empresa de comércio eletrónico Pinduoduo, Colin Huang, renunciou ao cargo de presidente. O fundador da Bytedance, Zhang Yiming, tomou a mesma decisão.Isto ocorreu numa altura em que Pequim lançou uma campanha para regular a indústria de tecnologia do país, através de multas por práticas monopolistas e maior escrutínio sobre a gestão dos dados. O preço das ações da JD.com caiu 27%, no ano passado.Como muitas empresas de tecnologia chinesas, as finanças da JD.com sofreram no ano passado. A empresa registou um prejuízo líquido de 5,2 mil milhões de yuans (cerca de 750 milhões de euros), no quarto trimestre de 2021, em comparação com um lucro líquido de 24,3 mil milhões de yuans (3,5 mil milhões de euros), no ano anterior, apesar do aumento de 23% na receita.