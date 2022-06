Fundo Antin notifica Concorrência da aquisição de controlo conjunto da Power Dot

A operação de concentração em causa consiste na aquisição por parte da Antin Infrastructure Services Luxembourg II, através de uma sociedade veículo a constituir, do controlo conjunto da Power Dot, mediante a aquisição de ações representativas do respetivo capital social à Arié Investimentos e respetivos sócios fundadores da Power Dot.A Arié tem por objeto a gestão de participações sociais de outras sociedades que desenvolvem atividades em áreas relacionadas com o setor imobiliário, a instalação e operação de carregadores de veículos elétricos, a importação e distribuição de produtos de cosmética, perfumaria e higiene pessoal, a prestação de serviços logísticos e administrativos, a prestação de serviços de restauração, a distribuição de eletricidade e gás e o desenvolvimentos e comercialização de soluções de mobilidade elétrica.A Antin Infrastructure Services Luxembourg II integra o Grupo Antin que administra cinco fundos com investimentos nas áreas de energia e meio ambiente, telecomunicações, transporte e setores sociais na Europa e na América do Norte.A Antin adquire, assim, a Power Dot, empresa portuguesa que investe, instala e opera postos de carregamento para veículos elétricos.A notificação do controlo conjunto da Power Dot surge duas semanas após a empresa portuguesa anunciar, em comunicado, um reforço de capital de 150 milhões de euros pela Antin Infrastructure Partners com o objetivo de expandir a rede de carregadores de veículos elétricos em parques de estacionamento."O reforço de capital vai permitir que a Power Dot prossiga a sua expansão nacional e internacional, reforce equipa, desenvolva 'software' para otimizar operação e continue a instalar gratuitamente carregadores para veículos elétricos em todos os parques de estacionamento", segundo o documento.A Power Dot tem três anos de atividade e opera em seis países, contando com 5.000 pontos de carregamento correspondentes a 2.250 carregadores, pois normalmente cada carregador dispõe de dois pontos de carregamento.O objetivo da operação, segundo o comunicado, "é alcançar os 14.000 pontos de carregamento até 2025 e atingir os 27.500 em 2030".