Fundo Corum Eurion compra instalações industriais em Benavente por 10 milhões de euros

O fundo Corum Eurion comprou as instalações industriais em Benavente da Fusion Fuel, por cerca de 10 milhões de euros, de acordo com um comunicado hoje divulgado."O fundo Corum Eurion, gerido pela empresa francesa Corum Asset Management, adquiriu as instalações industriais em Benavente da Fusion Fuel, filial da Fuel Green PLC, uma empresa cotada na Nasdaq, por cerca de 10 milhões de euros, numa operação de 'sale and leaseback' [transação financeira na qual se vende um ativo e o arrenda de volta]", lê-se na mesma nota.De acordo com a entidade, este edifício, "integrado no Parque Industrial de Vale Tripeiro, em Benavente, foi construído em 2004 e totalmente remodelado em 2022", sendo que a Fusion Fuel, que ocupa toda a infraestrutura, "é uma empresa portuguesa, fundada em 2018 e filial da Fuel Green PLC cotada na Nasdaq e que baseia a sua atividade na venda de tecnologia energética e na produção de hidrogénio verde".O fundo revelou ainda que as obras de remodelação, que foram realizadas entre 2021 e 2022, transformaram a unidade industrial "num edifício verde, com produção de energia renovável em regime de autoconsumo", incluindo "estações de carregamento de veículos elétricos, entre outras características que contribuem para o cumprimento dos critérios da ESG e tornaram possível a sua integração no fundo Corum Eurion, um fundo com certificação ESG"."Esta aquisição de cerca de 10 milhões de euros reforça o investimento da Corum em Portugal", sendo a terceira propriedade adquirida por este fundo no país desde final de 2021, destacou.O fundo Corum Eurion foi lançado em 2020 e está presente em sete países da zona euro, sendo que, em Portugal, "o fundo está disponível apenas para clientes institucionais"."Com uma carteira de 14 edifícios em Portugal, a Corum entrou no nosso país em 2014 e já investiu mais de 100 milhões de euros no país. Em 2019, abriu uma sucursal em Lisboa", indicou, na mesma nota."Acreditamos que este ativo e este arrendatário encaixam perfeitamente na forma como gerimos as poupanças dos nossos clientes: orientados para o longo prazo e à procura de empresas financeiramente sólidas", disse José Gavino, Diretor da Corum Investments em Portugal, citado no comunicado.O Grupo Corum "gere atualmente cerca de 6 mil milhões de euros de mais de 100 mil clientes, entre fundos de duas especialidades: imobiliários e obrigações de alto rendimento", sendo que os fundos Corum "possuem mais de 200 propriedades em 17 países europeus e no Canadá, arrendadas a mais de 400 empresas", adiantou o grupo.