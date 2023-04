Corum Investments compra sede da RTL na Bélgica por 33 milhões de euros

A Corum Investments comprou o edifício-sede da RTL na Bélgica por 33 milhões de euros, informou a gestora francesa de ativos em comunicado.





Em Portugal, os subscritores dos fundos da financeira poderão "a partir de 1.135 euros ter indiretamente parte deste imóvel, beneficiando desta estratégia", explica na nota José Gavino, diretor da Corum Investments no país.





Construída em 2007, a "RTL House", como é conhecido este edifício, está localizado a noroeste da capital, Bruxelas. O imóvel conta com dois pisos que têm uma área total de 19 mil m2 utilizados pelos serviços digitais, de rádio e pelos vários canais de televisão do grupo de media.





A sociedade gestora de ativos passa assim a ser senhoria deste órgão de comunicação social. O contrato de arrendamento tem uma duração de oito anos, sendo que a Corum avança que espera "a manutenção do arrendatário a longo prazo".





A financeira francesa entrou em Portugal em 2014, oferecendo aos clientes do retalho o fundo imobiliário comercial Corum Origin, o qual no ano passado e segundo os dados da gestora, terminou com uma rentabilidade de 6,88%. O fundo é subscrito por investidores do retalho.





Focada no investimento imobiliário e nas obrigações, a gestora administra cerca de 6,5 mil milhões de euros de mais de 100 mil clientes.