Fundo do BPI é o novo senhorio do Intercontinental do Estoril

Imofomento comprou quase todas as unidades de alojamento e as áreas onde estão instalados os serviços do hotel. O negócio foi fechado por cerca de 22 milhões de euros, ficando 4,4 milhões de euros abaixo do valor da última avaliação ao imóvel.

Fundo do BPI é o novo senhorio do Intercontinental do Estoril









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Fundo do BPI é o novo senhorio do Intercontinental do Estoril O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar