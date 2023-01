Fundo do Estado compra instalações industriais de Maria de Belém Machado

Adquirida pela empresária no verão de 2019, a Tearfil, que emprega 248 pessoas, labora agora numa fábrica que foi vendida a um fundo imobiliário do Estado, numa operação de “sale and leaseback”, por cerca de dois milhões de euros, que serviram para reduzir passivos e comprar equipamentos.

