Fusões e aquisições em Portugal caem 23% no primeiro semestre

A plataforma TTR -- Transactional Track Record, que analisa mensalmente este mercado, registou 162 transações nos primeiros seis meses do ano, entre anunciadas e concluídas, com um valor total de de 7,58 mil milhões de euro, traduzindo uma quebra de 23% no volume de transações face ao mesmo período de 2019."O segundo trimestre foi o responsável pela reversão da tendência de crescimento que o mercado apresentava no período de incerteza gerado pela pandemia do Covid-19, já que no primeiro trimestre houve um volume de transações maior do que o do primeiro trimestre de 2019", lê-se no relatório.O imobiliário foi o setor mais ativo deste primeiro semestre, com 51 transações, o que representa um aumento de 28% em relação ao primeiro semestre do ano passado, mas a maior parte das transações (41) foram concretizadas no primeiro trimestre.Já as 55 transações que envolveram empresas estrangeiras, em operações de aquisição de empresas portuguesas no primeiro semestre, representaram uma redução 41,5%, face ao primeiro semestre do ano passado, salientando a TTR que o volume de transações deste tipo registou desde 2016 um histórico de crescimento anual.O relatório revela ainda uma redução de 60%, no período em análise e face ao homólogo anterior, dos investimentos fundos de Private Equity, num total de 10.Já os fundos de 'venture capital' realizaram 27 investimentos, no primeiro semestre, menos 23% do que no mesmo período de 2019.