A capital de risco portuguesa GED Venture Portugal investiu 1,5 milhões de euros, através do GED Tech Seed Fund, na CO2offset, uma startup "cleantech" de Leiria que calcula, com alto grau de precisão, a quantidade de dióxido de carbono sequestrado numa determinada área florestal, dando origem a créditos de carbono que podem ser vendidos a empresas, ou qualquer outra entidade, e particulares.Francisco Lino Marques, partner e membro do conselho de administração da GED Ventures Portugal, indica, em comunicado enviado às redações, que "numa altura em que o mundo ambiciona atingir as metas definidas pelo Acordo de Paris e pela Agenda 2030 das Nações Unidas, acreditamos que a solução pioneira desenvolvida pela CO2offset pode dar um importante contributo para alcançarmos este ambicioso objetivo".

O serviço que a startup oferece permite que as transações sejam realizadas usando tecnologia blockchain, garantindo transparência e segurança. A aposta na "cleantech" reforça o compromisso da capital de risco portuguesa "de apoiar a tecnologia com propósito, contribuindo assim para o combate às alterações climáticas e para a transição para a economia verde", sublinha o comunicado.

Leia Também Startup de Aveiro que quer soluções para o cancro angaria 3,25 milhões

Para os fundadores da CO2offset, Rui Lopes e Pedro Cipriano, o investimento da GED Ventures Portugal "irá permitir reforçar o trabalho de I&D que temos vindo a desenvolver, assim como internacionalizar a solução que desenvolvemos com o objetivo de, como defendemos e acreditamos, garantir a sustentabilidade da humanidade."