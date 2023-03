Fundo da GED Ventures investe 1,5 milhões na Asset Floow

Leia Também GED Tech Seed Fund injeta 1,5 milhões de euros em empresa que calcula sequestro de CO2

Leia Também Ged Ventures Portugal investe 1,5 milhões de euros em startup da Covilhã de videovigilância

A Asset Floow, uma startup portuguesa que atua na área do retalho, acaba de angariar 1,5 milhões de euros do fundo GED Tech Seed Fund, criado pela capital de risco portuguesa GED Ventures Portugal para ajudar empresas em fase inicial.Fundada em 2021 e sedeada em Lisboa, a Asset Floow trabalha com inteligência artificial para ajudar os retalhistas e empresas de bens de consumo embalados a compreender o comportamento dos seus clientes, através do seu percurso dentro de cada espaço, sem recurso a câmaras ou sensores.Com o montante agora angariado, a startup pretende "triplicar a equipa de I&D em Portugal, acelerar a expansão na Europa e na América Latina, e consolidar a nossa liderança no mercado de análise comportamental", explicam em comunicado os fundadores, Ricardo Santos e Katya Ivanova.Francisco Lino Marques, da GED Ventures Portugal, considera que "as potencialidades da solução desenvolvida pela Asset Floow são extraordinárias e transversais. Acreditamos que a solução pioneira apresentada por esta empresa será aplicada não apenas no retalho, mas também, em armazéns, logística, centros comerciais, finanças, seguros, telecomunicações, entre outros".Na última semana a GED Ventures Portugal tinha anunciado o investimento de outros 1,5 milhões de euros, também através do GED Tech Seed Fund, na CO2offset, uma startup de Leiria que calcula, com alto grau de precisão, a quantidade de dióxido de carbono sequestrado numa determinada área florestal, dando origem a créditos de carbono que podem ser vendidos a empresas, ou qualquer outra entidade, e particulares.