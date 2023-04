GED alarga carteira em Portugal com compra de 23% da CO2offset e 18% da AssetFloow

Leia Também Fundo da GED Ventures investe 1,5 milhões na Asset Floow

A GED Capital continua a apostar no mercado português, com novos investimentos através da GED Ventures Portugal, o seu fundo de capital de risco, destinado a apoiar startups tecnológicas que promovam a sustentabilidade.Segundo o El Economista, o fundo liderado por Joaquim Hierro, managing partner de GED Capital, e Francisco Marín, sócio na GED Conexo Ventures, adquiriu 23% do capital da portuguesa CO2offset, especializada em tecnologias "limpas" de combate às alterações climáticas, após liderar, sozinha, uma ronda de financiamento na fase "capital semente", estando o remanescente das ações nas mãos dos fundadores (68%), os físicos Rui Lopes e Pedro Cipriano, e de outros investidores minoritários do grupo com sede em Ansião, em Leiria.A empresa desenvolveu uma teconologia que permite calcular, com alto grau de precisão, a quantidade de dióxido de carbono sequestrado numa determinada área florestal, dando origem a créditos de carbono que podem ser vendidos a empresas, ou qualquer outra entidade, e particulares.O investimento da GED Ventures Portugal "permitirá fortalecer o trabalho de investigação e desenvolvimento que temos implementado, assim como internacionalizar a solução que criamos para garantir a sustentabilidade", afirmaram os fundadores da CO2offset, citados pelo mesmo jornal espanhol.A GED Capital, que conta com 1.000 milhões de euros sob gestão através dos seus diferentes veículos, adquiriu também 18% do capital da AssetFloow, startup portuguesa que trabalha com inteligência artificial para ajudar os retalhistas e empresas de bens de consumo embalados a compreender o comportamento dos seus clientes, fundada em 2021 por Ricardo Santos e Katya Ivanova (que mantém 78%). Através do seu fundo GED Tech Seed Fund, a gestora espanhola reforçou o compromisso de apoiar a tecnologia com propósito com um investimento de 1,5 milhões de euros na empresa com sede em Lisboa, noutra ronda "seed".A GED Conexo Ventures investe em startups desde a fase de capital semente até à série A, uma estratégia que se soma aos outros dois verticais da gestora em "private equity" e infraestruturas, indica o El Economista, apontando que a empresa concluiu a captação de capital do seu fundo focado em Portugal e inscrito na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) com 85 milhões de euros, com os quais iniciou o processo de angariação em setembro de 2021. Ao todo, a gestora atingiu os 135 milhões de euros com a sua divisão de "venture capital".A CO2offset e a AssetFloow vêm alargar a crescente carteira da GED em Portugal, onde a gestora espanhola selou recentemente investimentos como a compra de 14% da NU-RISE, uma empresa "spin-off" da Universidade de Aveiro que atua no área do tratamento para o cancro, em concreta na radioterapia. A startup desenvolveu uma solução inovadora que permite monitorizar em tempo real a entrega de radiação, tornando a radioterapia mais segura e precisa e reduzindo o número de sessões de tratamento.