Startup de Aveiro que quer soluções para o cancro angaria 3,25 milhões

Yellowstone Holding AG, fundo suíço especializado em "

health tech"

, e a Portugal Ventures.

Leia Também Portugal Ventures injetou dinheiro em 70 empresas e saiu de 18 em 2021

A NU-RISE, uma startup fundada por dois portugueses em 2015, arrecadou 3,25 milhões de euros numa ronda de investimento, liderada pela GED Ventures Portugal. A capital de risco injetou 1,5 milhões através do seu GED Tech Seed Fund, reforçando "o seu compromisso de apoiar a tecnologia com propósito", indica em comunicado.No financiamento participaram ainda aA NU-RISE é uma empresa spin-off da Universidade de Aveiro que atua no área do tratamento para o cancro, em concreta na radioterapia. A startup desenvolveu uma solução inovadora que permite monitorizar em tempo real a entrega de radiação, tornando a radioterapia mais segura e precisa e reduzindo o número de sessões de tratamento.O investimento agora angariado, indicam Luís Moutinho e Joana Melo, fundadores da NU-RISE, será essencial para "prosseguir o trabalho que temos vindo a desenvolver na área da Saúde"."Este apoio é fundamental para continuarmos a trabalhar em novos projetos, para internacionalizar a nossa solução, e, dessa forma, contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos doentes oncológicos um pouco por todo o mundo", explicam numa comunicação enviada às redações.Já Bibi Sattar Marques, partner e membro do Conselho de Administração da GED Ventures Portugal, sublinha que "é com enorme satisfação e orgulho que passamos a contar com a NU-RISE no portfolio do GED Tech Seed Fund. A solução inovadora apresentada por esta start-up possibilita tratamentos de maior eficiência e precisão. É uma evolução em radioterapia – tratamentos para cancro mais rápidos, personalizados e seguros."