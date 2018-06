General Electric vai eliminar 1.200 postos de trabalho na Suíça

David W Cerny/Reuters

A General Electric anunciou esta segunda-feira, 18 de Junho, que se prepara para eliminar cerca de 1.200 postos de trabalho na Suíça, de acordo com a Reuters.



A multinacional norte-americana vai cortar menos 200 empregos do que o plano inicial da empresa estimava. O grupo industrial tem uma força total de trabalho de cerca de 4.200 funcionários na Suíça.



No ano passado, o presidente executivo da General Electric, John Flannery, deu início a um processo de ajustamento anunciando despedimentos, o corte do dividendo para metade, a venda de activos e admitiu a possibilidade de dividir o grupo em diferentes filiais. As acções da General Electric caíram mais de 50% em 2017.



O plano de despedimentos da General Electric passa pelo corte total de 4.500 empregos na Europa, incluindo os despedimentos anunciados agora na Suíça.



Em 2017, a General Electric anunciou prejuízos de 6.222 milhões de dólares, contra um lucro de 8.176 milhões no ano anterior. As contas reflectem, segundo os analistas internacionais, "a profunda crise" que atravessa o conglomerado industrial norte-americano, que viu as suas vendas globais caírem 1% no ano passado.



A crise da General Electric levou a uma perda de mais de 40% do seu valor em 2017. A avaliação da empresa é actualmente de 128.000 milhões de dólares.



As acções da empresa norte-americana estão, nesta altura, a desvalorizar 1,17% para os 13,144 dólares.