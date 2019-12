Contactada pela agência Lusa, a Iberdrola disse que não vai comentar o comunicado do GEOTA.



"A construção de uma casa pode durar muito mais de dois anos. No entanto, foi apenas durante este tempo que a Iberdrola se comprometeu às famílias a pagar o aluguer dos contentores onde as realojará. Enquanto membros da Comissão de Acompanhamento Ambiental, já falamos deste problema há mais de um ano, exigindo que haja uma solução definitiva e acordada com os afetados", referiu a associação de defesa do ambiente.



A albufeira de Daivões, incluída no Sistema Eletroprodutor do Tâmega, começa a encher no verão de 2020 e, neste momento, ainda não está concluído o processo de realojamento de algumas das famílias afetadas no concelho de Ribeira de Pena, distrito de Vila Real.



"Em junho, na reunião que solicitámos à Iberdrola, esta também negou rever o procedimento de aviso de rebentamentos, alegando que as queixas dos locais ao GEOTA resultariam de sugestionamento. A exigência de acompanhamento psicológico às famílias, na qualidade de deslocados ambientais, nem resposta teve", referiu a organização.



A associação ambientalista lamentou que "os pedidos apresentados à empresa, com conhecimento da Agência Portuguesa do Ambiente, tenham sido menosprezados" e referiu que também não obtiveram resposta do Ministério do Ambiente, a quem solicitaram "atuação a 15 de novembro".



"Apenas muito recentemente assistimos a uma preocupação por parte da Câmara Municipal de Ribeira de Pena em reivindicar um acordo escrito com a Iberdrola que proteja os seus munícipes mais afetados, porque até então não o referia nas reuniões da Comissão de Acompanhamento Ambiental", salientou o GEOTA.



Na semana passada, o presidente da Câmara de Ribeira de Pena, João Noronha, informou que a Iberdrola vai pagar mais 1,4 milhões de euros de indemnização às famílias afetadas pela construção da barragem de Daivões.



Trata-se, segundo o autarca, de "uma compensação adicional ao valor que as pessoas já receberam da empresa".



O grupo Geota apresentou esta quinta-feira uma queixa à Inspeção-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território (IGAMAOT) sobre o "incumprimento das medidas" assumidas pela Iberdrola para a construção das barragens do Alto Tâmega.Na queixa, o Grupo de Estudos de Ordenamento do Território e Ambiente (GEOTA) fala em "incumprimento das medidas" a que a Iberdrola se comprometeu para construir as barragens do Sistema Eletroprodutor do Tâmega e aponta relatos de "desalojamentos forçados, atropelos éticos, sociais e ambientais" no processo de realojamento das famílias afetadas pela construção da barragem de Daivões, no concelho de Ribeira de Pena.