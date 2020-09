Wall Street regressa em alta com fusões e aquisições a animar

O Dow Jones fechou a somar 1,18% para 27.993,33 pontos, e o Standard & Poor’s 500 avançou 1,27% para 3.383,54 pontos.

Já o tecnológico Nasdaq Composite ganhou 1,87% para 11.056,55 pontos. Isto depois de ter chegado, na semana passada, a entrar em território de correção – quando há uma queda de pelo menos 10% face ao último máximo.

Leia Também Oracle confirma que venceu corrida à aplicação TikTok

Os principais índices bolsistas dos EUA conseguiram, assim, estrear a semana no verde, a recuperarem da recente turbulência – e após uma série de duas semanas consecutivas de saldo negativo, o que já não acontecia há mais de quatro meses.

Leia Também Nvidia compra divisão de chips do SoftBank por 40 mil milhões de dólares

Um setembro morno não será de surpreender, atendendo a que, historicamente, é o pior mês do ano para o mercado, comentou à CNN Business um dos fundadores do Bespoke Investment Group, Paul Hickey.

A única novidade é que esta debilidade das bolsas ocorreu na primeira metade de setembro, quando o habitual é que se revele apenas na segunda metade do mês.

Leia Também Gilead compra Immunomedics por 21 mil milhões de dólares com medicamento para o cancro da mama na mira

O facto de muitos investidores recearem que as tecnológicas estejam demasiado valorizadas levou, nas últimas duas semanas, a um forte movimento de sell-off neste setor, mas na sessão de hoje o panorama melhorou.

A Apple fechou a subir 3% para 115,36 dólares, na véspera de um importante evento online.

A empresa da maçã deverá dar a conhecer amanhã o Apple Watch 6 e o iPad Air 4 num evento não presencial. Mas será que vai revelar os novos modelos do iPhone 12? As opiniões dividem-se, já que no website da Apple não são dados quaisquer pormenores, apenas se sabendo que o evento se realiza no Apple Park, com início às 18:00 de Lisboa.

Entre a imprensa mundial, houve já quem avançasse que a empresa liderada por Tim Cook apresentará também pelo menos quatro novos modelos do iPhone, mas a Bloomberg referiu que serão apenas revelados o Apple Watch 6 e o iPad Air 4, provavelmente a par com mais alguns dispositivos, ficando os iPhone para outubro.

Segundo a Phonearena, a Apple poderá apresentar também, neste evento online, o iOS 14, preferindo não esperar pelo lançamento do iPhone 12 para poder começar logo a atualizar os seus smartphones – desde os iPhone 6S até ao iPhone 11.

O otimismo em torno de vários anúncios de fusões e aquisições também ajudou a melhorar o sentimento dos investidores nesta segunda-feira.

Segundo as mais recentes notícias, a Oracle e a TikTok vão ser parceiras de negócio nos Estados Unidos, além de que a fabricante norte-americana de microchips Nvidia acordou comprar a sua congénere britânica ARM – detida pelo japonês Softbank – por 40 mil milhões de dólares.

Além disso, a Gilead Sciences vai adquirir a Immunomedics por cerca de 21 mil milhões de dólares.