GlaxoSmithKline compra Affinivax por 3,1 mil milhões

A GlaxoSmithKline (GSK) vai comprar a biofarmacêutica Affinivax por 3,3 mil milhões dólares (cerca de 3,1 mil milhões de euros à taxa de cãmbio atual). A aquisição vai permitir a inclusão de vacinas pneumocócicas de nova geração no leque da empresa.





A GSK vai pagar antecipadamente 2,1 mil milhões de dólares (2 mil milhões de euros) e até 1,2 mil milhões (1,1 mil milhões de euros) para a conclusão de eventuais etapas decisivas no desenvolvimento do fármaco.



A Affinivax, biofarmacêutica sediada em Cambridge (Boston, EUA) é pioneira no desenvolvimento de uma nova classe de vacinas, das quais as mais avançadas são as vacinas pneumocócicas de próxima geração.





A empresa norte-americana desenvolveu o sistema de apresentação de múltiplos antigénios (MAPS), uma nova tecnologia que suporta uma maior valência do que as tecnologias convencionais de conjugação. E permite assim uma cobertura mais ampla contra serotipos pneumocócicos predominantes e criando uma imunogenicidade mais elevada do que as vacinas atuais.



A doença pneumocócica inclui a pneumonia, meningite, infeções da corrente sanguínea e outras patologias menos graves, como sinusite e otite.