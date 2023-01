Glintt reconduz Luís Cocco como CEO

A tecnológica Glintt nomeou hoje a sua Comissão Executiva, reconduzindo Luís Cocco na presidência, um dia após ter sido designada a administração da empresa."A Glintt - Global Inteligent Technologies, S.A., multinacional portuguesa especializada em consultoria e serviços tecnológicos, tem um novo conselho de administração e uma nova comissão executiva, liderada por Luís Cocco, para o triénio 2023-2025", indicou em comunicado.Luís Cocco, que estava na Glintt desde 2010 como 'chief financial officer' e que em novembro de 2021 foi nomeado CEO interino - cargo que assumiu em janeiro de 2022 -, é licenciado em Administração e Gestão de Empresas pela Universidade Católica de Lisboa e tem um 'Master in Business Administration' pela Harvard Business School.O presidente executivo da Glintt iniciou a sua carreira como consultor na McKinsey&Company, tendo depois trabalhado no Banco Santander de Negócios.Cocco esteve também na Portugal Telecom, onde exerceu várias funções de administração.Da comissão executiva da tecnológica fazem igualmente parte os vogais João Paulo Cabecinha, responsável pela área 'Pharma Portugal', Eduardo Antunes, que tem a pasta 'Healthcare/Hospitalar', Luís Esqueva, a cargo da área 'Pharma Espanha', e Miguel Leocádio, que vai liderar a 'Nexllence'.De acordo com um comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), foi também designado como secretário da sociedade, durante o triénio 2023-2025, João Mesquita e como suplente Ana Patrícia Fernandes.Na terça-feira, os acionistas da Glintt elegeram, em assembleia-geral (AG), um novo conselho de administração, liderado por Paulo Gouveia.Segundo a proposta da Glintt, disponível no 'site' da empresa, a lista de membros do conselho de administração, para este mandato, é composta pelos seguintes gestores: Paulo Jorge Vieira de Almeida Gouveia (presidente), Rahim Sacoor Akbar Ali, Paula Inês Moreira Dinis, Diana Amaral Correia Costa da Silva, Rui Manuel Assoreira Raposo, Joana Rita Pinho Resende, Margarida Bajanca, Luis Cocco, João Paulo Coelho Cabecinha, Eduardo José Biscaia Antunes, Luis Esgueva e Miguel Nuno da Silva Leocádio.