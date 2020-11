Glintt sobe lucros e soma mais de 1 milhão até setembro

A Glintt conta lucros de 1.012.190 euros nos nove meses até setembro, um aumento de 5,8% face aos resultados do mesmo período em 2019.





O volume de negócios consolidado nos primeiros nove meses do ano ascendeu a 65,9 milhões de euros, abaixo dos 66,7 milhões de euros do período homólogo, como consequência da pandemia de covid-19, diz a empresa. Segundo a mesma, o impacto no mercado internacional tem sido mais severo do que no mercado doméstico.





No que toca ao EBITDA, a Glintt regista 8,72 milhões de euros verificando-se um crescimento de cerca de 930 mil euros, ou seja de 11,9% face ao período homólogo de 2019. Esta evolução "resulta essencialmente da melhoria da eficiência operacional refletida na melhoria da margem EBITDA de 11,7% para 13,2%", justifica a empresa, no comunicado publicado na página da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.





"No atual contexto da crise pandémica da covid-19 e dos seus impactos na atividade empresarial, a Glintt tem vindo a implementar medidas de contenção e de controlo de custos, o que permitiu que, apesar do ligeiro decréscimo do Volume de Negócios, a rentabilidade aumentasse de forma relevante", explica ainda a Glintt.





Em jeito de conclusão, a administração defende que a empresa "está a desenvolver com sucesso a estratégia correta, com vista a maximizar o valor a todos os stakeholders", sejam eles acionistas, colaboradores, clientes, fornecedores, parceiros ou financiadores.