Lucro da Glintt cresceu 25,8% para os 600 mil euros no primeiro trimestre

A tecnológica Glintt viu o lucro crescer 25,8% no primeiro trimestre, para um montante de 600 mil euros, contra os 477 mil euros de resultado líquido registados há um ano. Nos primeiros três meses de 2021, o volume de negócios da tecnológica especializada em serviços na área da saúde aumentou 5,1%, para os 23,8 milhões de euros. Em informação enviada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) , a tecnológica detalha que o crescimento do volume de negócios se verificou "apesar das medidas de restrição à atividade económica", salientando um aumento de 6% do volume de negócios no mercado nacional e de 4% no mercado internacional.Na composição do volume de negócios a empresa dá conta de uma evolução de 15,2% na área de prestação de serviços, que representou 19,2 milhões de euros até março. Já a componente de vendas contraiu 23,2%, passando dos 5,92 milhões no primeiro trimestre de 2020 para os 4,5 milhões de euros no mesmo período deste ano.O EBITDA atingiu os 3,6 milhões de euros no trimestre, um aumento de 30,6% face aos dados registados no período homólogo de 2020. A empresa detalha que o aumento do EBITDA resultou "em grande medida da melhoria da eficiência operacional refletida na melhoria da margem EBITDA de 12,0% para 15,0%.""No contexto da crise pandémica do covid-19 e dos seus impactos na atividade empresarial que ainda se mantêm, a Glintt ajustou a sua oferta, a sua dinâmica comercial e implementou medidas de contenção e de controlo de custos (em especial cash costs) o que permitiu, a par do aumento de 5,1% no volume de vegócios, um aumento da rentabilidade operacional bruta muito significativo (+30,6%)", refere a tecnológica portuguesa.Através de comunicado, a comissão executiva da Glintt sublinha que todo o esforço "foi colocado para minimizar o impacto da pandemia nos clientes e colaboradores de forma a poderem continuar a sua atividade com a menor disrupção possível. Consolidou-se uma dinâmica de inovação e de resposta em tempo record, com empenho e dedicação de todos: clientes, parceiros e colaboradores".A Glintt indica que continua a adotar o teletrabalho, tendo neste momento mais de 90% dos 1.100 trabalhadores neste regime.(notícia atualizada)