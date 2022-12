Goldman Sachs planeia despedir até 4.000 trabalhadores no próximo ano

Já no início desta semana, o Financial Times apontava que o banco de investimento tencionava dispensar milhares de trabalhadores.





Bloomberg Media Group, já foi pedido aos gestores do banco de investimento que identifiquem os trabalhadores com menor desempenho. No total, o grupo emprega mais de 40 mil pessoas. A onda de despedimentos não é exclusiva do Goldman Sachs, tendo o Citigroup e o Barclays dispensado trabalhadores este ano. Também o Morgan Stanley anunciou este mês que vai demitir 1.600 trabalhadores – 2% da sua força laboral -, justificando que está a ser penalizado pela subida da inflação e abrandamento económico. Contudo, a dimensão é maior no caso do Goldman Sachs.

O CEO do gigante de Wall Street, David Solomon, já tinha indicado que pretendia reduzir a dimensão do banco em diferentes segmentos de negócio da instituição, com vista a reduzir custos, numa altura em que as perspetivas económicas são cada vez menos animadoras.

O Goldman Sachs planeia despedir até 4.000 pessoas no início do próximo ano, o que representa até 8% da sua força de trabalho. A notícia está a ser avançada pelo Semafor , que cita fonte próxima do tema.Segundo o meio de comunicação, fundado este ano pelo antigo CEO do