Gomes largou as panelas chinesas e conquistou os EUA com fornos Cru

Com 64 anos, casado e pai de dois filhos, Carlos Varela Gomes joga golfe, depois de ter praticado ténis e rugby durante três décadas, e entra em aventuras empresariais globais.

A mais longa iniciou-se em 2005, quando criou uma empresa na área de projetos e engenharia em Hong Kong, que desenvolveu eletrodomésticos e panelas de pressão que, fabricados na China, eram exportados para todo o mundo.

Há três anos, vendeu a sua participação nessa empresa ao sócio alemão e partiu para a criação do projeto Cru Ovens, marca de fornos a lenha, construídos em aço inoxidável e em pedra portuguesa.

"Os forno Cru são fabricados em Portugal, em vários parceiros distribuídos pelo grande Porto", garante ao Negócios Raquel Gomes, esposa e sócia de Alfredo da Costa na Loja das Tábuas, a empresa portuguesa que ficou com a representação da marca no mercado ibérico.

O criador da Cru Ovens começou a comercialização dos seus fornos a lenha pelos Estados Unidos, onde entraram "em fevereiro de 2018 e rapidamente foram vendidas três mil unidades, com previsão de vendas de 15 mil no próximo ano".

A chegada da Cru Ovens a este lado do Atlântico aconteceu oficialmente na noite desta quinta-feira, 30 de setembro, com a apresentação oficial da marca num restaurante do espaço World of Wine (WoW), em Vila Nova de Gaia.

"Neste outono, começam a ser comercializados na Europa os fornos portugueses que, durante a pandemia, levaram mais calor à vida de centenas de famílias e vizinhanças nos Estados Unidos da América", enfatiza a representante ibérica da Cru Ovens.

"Promover o prazer e alegria em redor da preparação de refeições no exterior"

"Promover a cozinha saudável e genuína, num estilo inspirado na culinária portuguesa, muito ligada ao forno e às brasas, assim como proporcionar momentos alegres no exterior num difícil período de confinamento social, foram os propósitos de Carlos Varela Gomes", sublinha a Loja das Tábuas.

"Durante as minhas viagens pelo mundo, concluí que o lazer seria uma área de grande crescimento no futuro. A vida agitada, o mundo online e das redes sociais (com os amigos virtuais) iriam conduzir a sociedade a uma nova realidade, que teria muitos aspetos positivos... mas também alguns negativos, como isolamento, individualismo e solidão", sinaliza Carlos Varela Gomes.

"A ideia de promover o prazer e alegria em redor da preparação de refeições no exterior, através de equipamentos de qualidade superior e design contemporâneo" foi, então, ganhando forma.

"Em contrapartida, esta nova realidade iria conduzir à necessidade de mais socialização e de maior promoção dos valores da família. Os países mais desenvolvidos economicamente, nomeadamente os Estados Unidos, seriam os primeiros a compreender esta realidade e a aderir a uma nova forma de vida, com mais tempo para o lazer e para a socialização. Por esta razão, a minha grande prioridade para 2020/2021 foi focar todas as minhas energias comerciais nos Estados Unidos", explica o empresário.

Entretanto, "chegou agora a hora de avançarmos para a Europa".

Ao Negócios, Raquel Gomes revela que "a expectativa de vendas para o mercado ibérico é de dois a três mil fornos em 2022", com os preços a variar "entre os 770 e os 2.000 euros, com entrega em casa do cliente em Portugal e Espanha".

Loja das Tábuas: "Juntos nos negócios há 10 anos e casados há 15"

Formada em Jornalismo e pós-graduada em Comunicação e Marketing, Raquel Gomes é casada há 15 anos com Alfredo da Costa, formado em Engenharia Civil e comunicação e com experiência em gestão e administração de empresas.

Raquel e Alfredo estão juntos nos negócios há 10 anos. Foi em 2011 que criaram a agência gráfica Busílis da Comunicação, através da qual viriam, em 2014, a criar a Loja das Tábuas, que conta atualmente com três lojas - no Porto, em Gaia e na Comporta -, onde vende um conjunto de peças para cozinha e para a casa, em madeira e cortiça, sendo que "todos os produtos são fabricados em Portugal, com matérias-primas naturais".

A sua principal loja ocupa um espaço no portuense Palácio das Artes, à boca da Rua das Flores, que já foi o Mosteiro de São Domingos, fundado em 1238, albergou a delegação do Banco de Portugal, acolheu a primeira contrastaria do Porto, foi o espaço de reuniões plenárias da Assembleia Municipal, um polo de encontro de mercadores e sede da extinta Companhia de Seguros Douro.