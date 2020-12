Google ajuda ex-aluno de Harvard a conseguir segundo unicórnio

A unidade da Alphabet e a Mithril Capital, do bilionário Peter Thiel, investiram 145 milhões de dólares na startup fundada há 18 meses, cuja aplicação usa inteligência artificial para selecionar um feed personalizado de entretenimento, notícias, resultados desportivos e conteúdo de jogos e disponibilizá-lo nos ecras de bloqueio dos telemóveis, segundo um comunicado. A Mithril havia investido anteriormente 45 milhões de dólares na Glance, elevando o total de fundos levantados pela startup para 190 milhões.





A Glance Digital Experience, com sede em Bangalore, é o segundo unicórnio do grupo que criou a InMobi, uma plataforma de marketing em nuvem que se tornou a primeira startup de tecnologia da Índia a atingir o marco. O grupo foi fundado por um veterano de startups de 43 anos, Naveen Tewari, ex-aluno do prestigioso Instituto Indiano de Tecnologia e com um MBA da Harvard Business School.



"A Glance marca uma inovação nascida na Índia no espaço da Internet do consumidor", disse Tewari, CEO do grupo, em entrevista. "Assim como o Google domina as pesquisas, o YouTube domina o vídeo e o WhatsApp é o líder das mensagens, a Glance pretende dominar o ecrã de bloqueio", disse durante uma conversa via Zoom na sua casa em Bangalore.



A Glance tem atualmente 115 milhões de utilizadores ativos que passam, em média, 25 minutos na aplicação diariamente. A aplicação opera apenas no ecossistema Android e tem parceria com os principais fabricantes de aparelhos, como Samsung Electronics, Xiaomi, Oppo e Vivo.





Em parceria com o Google, a empresa planeia levar o produto para o resto da Ásia e lançá-lo nos Estados Unidos - onde fará parceria com operadoras - e na América do Sul em 2021, disse Tewari. A Glance está atualmente focada em atrair utilizadores e acaba de começar a experimentar modelos de monetização baseados em anúncios, de acordo com Tewari.