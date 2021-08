Google e Youtube reforçam segurança online de menores de idade

A Google anunciou novas medidas de privacidade para utilizadores com menos de 18 anos. A decisão surge na sequência de críticas sobre falhas na segurança online de menores de idade, noticia a Bloomberg. O "Family Link" já era um dos instrumentos da gigante tecnológica disponibilizado aos educadores para controlarem a utilização da Internet por crianças com menos de 13 anos, mas as novas medidas visam alargar a proteção.



Pais e mães vão passar a ter a possibilidade de pedir à Google para remover as fotografias dos filhos que apareçam no motor de busca, desde que estes sejam menores de idade. Apesar de a medida já ser possível, a Google não se tinha, no passado, demonstrado receptiva aos pedidos de remoção de imagens. A eficácia do processo será agora testada.



O Youtube também terá regras novas. Os vídeos carregados na plataforma por menores de 18 anos serão privados, ou seja, apenas visíveis pelos utilizadores e pessoas designadas. Para evitar a partilha de dados que põe em risco a segurança das crianças, o histórico de localização dos menores de idade será desativado, sem possibilidade de ser ativado novamente.

Leia Também Metade das crianças portuguesas navega online sem controlo digital dos pais



No mês passado, o Facebook já tinha anunciado medidas que limitavam o acesso dos anunciantes a informações como idade, sexo e localização de pessoas menores de 18 anos, e não às suas pesquisas e interesses noutras aplicações e sites. Estas tomadas de posição surgem num contexto de crescentes pressões face à protecção de crianças no meio digital a nível global.