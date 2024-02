Google promete 25 milhões de euros para elevar competências sobre IA na Europa

Leia Também UE dá mais um passo na regulação da IA com aval final de embaixadores

A Google anunciou, esta segunda-feira, que pretende destinar um envelope deAo anunciar o financiamento, a gigante tecnológica adiantou queque podem ajudar a chegar àqueles com maior probabilidade de beneficiar da formação. E, em simultâneo, fez saber que vai também pôr em marcha uma série de "academias" com vista a apoiar empresas que usem inteligência artificial a escalar e que alargou os seus cursos gratuitos em IA para 18 línguas."Investigação mostra que, especialmente ao nível da segurança económica e do emprego", afirmou o diretor executivo do Centro para o Impacto Público, entidade que gere o programa sem fins lucrativos juntamente com a Google."Este novo programa vai ajudar as pessoas em toda a Europa a desenvolver o seu conhecimento, habilidades e confiança ao nível da IA, garantindo que ninguém fica para trás", reforçou, citado pela Reuters.No mês passado, a Google anunciou que irá investir mil milhões de dólares na criação de um centro de dados fora de Londres.