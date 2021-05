Governo admite que Banco de Fomento poderá entrar no capital das empresas

O Banco Português de Fomento (BPF) poderá vir a "intervir de várias maneiras" no apoio à capitalização das empresas portuguesas. Segundo o ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, que está a ser ouvido esta quarta-feira em audição regimental no parlamento, o apoio também poderá chegar através da entrada direta do BPF no capital das empresas.



De acordo com o ministro, o BPF poderá intervir nas empresas "colocando dinheiro em fundos que são geridos por intermediários financeiros que vão levantar a outros fundos privados", e pode também fazer "co-investimentos com investidores privados", ou seja, "investimentos híbridos, que reforçam o capital das empresas mas não diluem a participação dos sócios ou acionistas". Além destas modalidades, Siza não "coloca de parte" que o BPF possa fazer operações de capital e tomar capital, se não houver investidores privados e se for importante para apoiar empresas estratégicas para o nosso futuro".





O modelo destas intervenções está "neste momento a ser desenhado". Para o ministro da Economia, "é preciso atuar depressa" e garantir que "teremos de tipologias diferentes de apoio à capitalização, consoante se trate de recapitalizar empresas afetadas pela crise ou empresas que precisam de crescer e investir".Na visão do ministro, "o mais adequado é usar instrumentos de quase capital, ou seja, empréstimos cujo reembolso e remuneração dependam dos resultados que as empresas possam ter".Aos deputados, Siza Vieira lembrou que o PRR "permite reforçar o capital do Banco de Fomento" de 255 milhões de euros para 505 milhões, o que dará "mais folga ao banco para apoiar o sistema bancário a dirigir crédito para investimento produtivo" às áreas mais afetadas pela pandemia."O acesso das empresas ao financiamento para investimento produtivo é uma deficiência estrutural da economia portuguesa. Os bancos financiam quem já tem dinheiro, não financiam ideias ou projetos de investimento. Isto vai dar-nos outra capacidade de intervenção", salientou Pedro Siza Vieira.O PRR tem 1.300 milhões de euros para capitalização de empresas, uma verba que poderá ser reforçada em mais mil milhões, que serão geridos pelo BPF.