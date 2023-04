TAP: Governo alega “riscos na defesa” para não entregar parecer da demissão da CEO

O Governo garante que "tem toda a disponibilidade para colaborar com a Assembleia da República e, em particular, com a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI)". No entanto, defende que a recusa em disponibilizar o parecer jurídico que sustenta a demissão da CEO e o chairman por justa causa se prende com "riscos da defesa" do Estado.





"O parecer em causa não cabe no âmbito da Comissão Parlamentar de Inquérito e a sua divulgação envolve riscos da defesa jurídica da posição do Estado", esclarece o gabinete da ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes,em resposta ao comunicado do PSD sobre a recusa do Governo em entregar o parecer juridico para as demissões por justa causa de Christine Ourmières-Widener e Manuel Beja.



"Os processos de demissão dos anteriores CEO e Chairman da TAP têm sido objeto de manifestações públicas suscetíveis de gerar contencioso entre os visados e o Estado", acrescenta o mesmo documento.





O mesmo comunicado sublinha ainda que o Governo "rejeita o clima de tensão permanente em volta de uma CPI que deve trabalhar com tranquilidade e com a qual o Executivo coopera com toda a lealdade institucional".





O gabinete de Ana Catarina Mendes volta a defender que o parecer em causa não cabe no âmbito da Comissão Parlamentar de Inquérito, uma vez que é posterior ao horizonte temporal da CPI (2020 a 2022) . "A resposta do Governo à CPI corresponde apenas à procura da salvaguarda do interesse público", reforça.





O PSD revelou esta quarta-feira que o Governo se recusou a dar à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) o parecer que sustenta a demissão por justa causa de Christine Ourmières-Widener à Comissão Parlamentar de Inquérito. O Executivo defendeu que o documento não se enquadra no horizonte temporal da CPI, uma vez que abrange o período entre 2020 e 2022.





Nesse seguimento, avançaram com um requerimento para "uma reunião de emergência da Comissão Parlamentar de Inquérito, a realizar-se hoje, quarta-feira de tarde, capaz de deliberar sobre uma posição conjunta face ao demonstrado e objetivo atropelo à lei por parte do Governo".