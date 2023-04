As violações que sustentam a demissão por justa causa dos ex-líderes da TAP

A sustentação jurídica que permite "blindar" juridicamente a demissão da antiga CEO e Chairman da TAP tem gerado polémica. De acordo com o documento que apoia a decisão do Governo, os antigos líderes da companhia aérea violaram a legislação aplicada à empresa, ao estatuto de gestor público, bem como as regras de reporte ao acionista (o Estado).



O documento de 12 páginas, noticiado por outros jornais e ao qual o Negócios também teve acesso, baseia-se no parecer da Inspeção-Geral de Finanças (IGF) que concluiu que o acordo de saída de Alexandra Reis era ilegal. Grande parte do documento resume precisamente as conclusões deste relatório.





Leia Também CPI vai reforçar pedido de parecer jurídico sobre demissão da CEO da TAP

A "deliberação unânime por escrito" como é denominado o documento, data de 12 de abril e foi elaborada após a Assembleia Geral que determinou a exoneração dos dois gestores. O documento é assinado por Carlos Pinto, da Direcção-Geral de Tesouro e Finanças (DGTF) que detém 99% do capital da TAP, e por Jaime Andrez, presidente da Parpública, que representa os restantes 1% e que ontem foi ouvido na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI).Aliás, foi este responsável que deixou o documento aos deputados depois de uma longa discussão se se deveria ler ou não o documento durante a audição do presidente da Parpública. O presidente da CPI, Jorge Seguro Sanches, acabou por decidir que iria recolher o documento e agendar nova audição com Jaime Andrez para esclarecer as dúvidas em torno do documento que gerou polémica após Fernando Medina ter dito na sala ao lado, onde estava a ser ouvido na Comissão de Orçamento e Finanças, que não existia nenhum parecer jurídico sobre o tema.No dia em que anunciaram a demissão por justa causa dos antigos gestores da TAP, numa conferência de imprensa a 6 de março, o ministro das Finanças disse que a decisão estava "juridicamente blindada". O que levou os deputados da CPI a pedir o parecer que, afinal, não existe e contraria as declarações da ministra adjunta e dos Assuntos Parlamentares. No dia anterior, Ana Catarina Mendes tinha justificado a recusa do envio do parecer à CPI com os riscos na defesa do Estado, de modo a salvaguardar o interesse público.De acordo com a deliberação, o processo do acordo que levou à saída de Alexandra Reis com uma indemnização de 500 mil euros representa a violação da legislação aplicada à empresa, do estatuto de gestor público, bem como das regras de reporte ao acionista (o Estado).A demissão de Christine Ourmières-Widener e Manuel Beja é justifica por "ação", por terem tomada decisão de assinar o acordo, mas também por omissão, "por força da não comunicação, em nenhum momento, da negociação e outorga do acordo ao membro do Governo responsável pela área das finanças ou aos seus representantes no exercício da função acionista". Ou seja, o facto de o Ministério das Infraestruturas, na altura liderado por Pedro Nuno Santos, ter acompanhado e dado o OK ao acordo e à indemnização, não iliba os gestores.A deliberação considera ainda que, no caso de Christine Ourmières-Widener, o facto de "por sua iniciativa ter iniciado e conduzido o processo que culminou no acordo de saída de Alexandra Reis, o ter subscrito, e igualmente por em momento algum ter solicitado a convocação de uma assembleia geral para este efeito ou sequer o ter reportado ao Ministério das Finanças" constitui uma violação das normas e do estatuto do gestor público.Já Manuel Beja terá igualmente violado as mesmas normas ao ter assinado o acordo para a rescisão do contrato de Alexandra Reis, sem que "em momento algum ter solicitado a convocação de uma assembleia geral para esse efeito ou sequer ter reportado ao Ministério das Finanças".Os dois gestores "revelaram também o desconhecimento, ou pelo menos, uma continuada omissão quanto ao cumprimento dos deveres de informação e reporte sobre matérias centrais ao funcionamento da TAP SGPS SA, circunstância que conduz à quebra das relações de integridade, lealdade, cooperação, confiança e transparência com o acionista", assinala o documento.







Notícia atualizada às 11h51