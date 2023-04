"Luz verde" de Pedro Nuno Santos não iliba CEO e "chairman" da TAP

"por sua iniciativa ter iniciado e conduzido o processo que culminou no acordo de saída de Alexandra Reis, o ter subscrito, e igualmente por em momento algum ter solicitado a convocação de uma AG para este efeito ou sequer o ter reportado ao Ministério das Finanças" constitui uma violação das normas e do estatuto do gestor público.

No dia em que se soube que o Governo recusou enviar o parecer jurídico que sustenta a demissão da CEO e do "chairman" da TAP à Comissão de Inquérito Parlamentar sobre este tema, o Jornal Económico divulga a deliberação onde constam os argumentos do Executivo para acionar a justa causa nas demissões.A deliberação, assinada por representantes da Direção Geral do Tesouro e Finanças e a Parpública, considera que, no caso de Christine Ourmières-Widener, o facto deJá Manuel Beja terá igualmente violado as mesmas normas ao ter assinado o acordo para a rescisão do contrato de Alexandra Reis, sem que "Os dois gestores "revelaram também o desconhecimento, ou pelo menos, uma continuada omissão quanto ao cumprimento dos deveres de informação e reporte sobre matérias centrais ao funcionamento da TAP SGPS SA, circunstância que conduz à quebra das relações de integridade, lealdade, cooperação, confiança e transparência com o acionista", assinala o documento.