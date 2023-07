Governo prolonga apoio ao gasóleo profissional até setembro

Leia Também Governo aprova apoio extraordinário ao gasóleo profissional de 17 cêntimos por litro

O Conselho de Ministros anunciou esta quinta-feira que o mecanismo temporário de gasóleo profissional extraordinário será prolongado até ao próximo dia 30 de setembro. A decisão, avançada em comunicado, prende-se com a "evolução do preço dos combustíveis", frisou o Governo. Este mecanismo de apoio à subida da inflação prevê a devolução do valor "equivalente ao montante consignado ao serviço rodoviário nacional, suportado pelas empresas de transporte de mercadorias por conta de outrem".Este diploma cria, ainda, apoios financeiros extraordinários com vista à mitigação dos efeitos de escalada de preços dos combustíveis e da eletricidade no setor dos transportes de mercadorias por conta de outrem e no setor do transporte ferroviário de mercadorias."O Conselho de Ministros ditou a prorrogação de alguns dos mecanismo de apoio à inflação que estão em vigor, nomeadamente os que dizem respeito ao gasóleo profissional e o apoio ao gás", disse em conferência de imprensa a ministra da Presidência, Mariana Vieira da SilvaDa mesma forma, foi também decidido em Conselho de Ministros prolongar o regime transitório para a atribuição do subsídio social de mobilidade, até 31 de dezembro de 2023. isto no âmbito "dos serviços aéreos e marítimos entre o continente e a Região Autónoma da Madeira e entre esta e a Região Autónoma dos Açores, com efeitos a 1 de julho, assegurando-se a continuidade da atribuição deste subsídio".O Governo refere ainda no mesmo comunicado a aprovação do decreto-lei que altera o regime transitório de estabilização dos preços do gás por pessoas coletivas com consumos superiores a 10.000m3.Este regime entrou em vigor em janeiro de 2023 e traduz-se num desconto sobre o preço do gás natural para os clientes com consumos anuais superiores a 10 000 m3, aplicável sobre parte dos consumos realizados este ano. O desconto é um valor em euros/kWh que incide sobre a componente de energia contratualizada entre os clientes e os comercializadores, não abrangendo a tarifa de acesso às redes. Para que o cliente possa receber o desconto tem de, previamente, pagar integralmente ao seu comercializador a fatura relativa ao consumo elegível.Na área da energia, o Conselho de Ministros aprovou igualmente esta quinta-feira o decreto-lei que estabelece um procedimento excecional de atribuição de capacidade de ligação à rede de instalações de consumo de energia elétrica em zonas de grande procura situadas no território de Portugal continental.