Miguel Baltazar

O Conselho de Ministros aprovou esta quinta-feira o decreto-lei que cria o Fundo de Fundos para a Internacionalização, com um capital inicial de 100 milhões de euros.Esta quantia vai ser utilizada para participar no capital de outros fundos, tanto públicos como privados, em regime de co-investimento.O novo fundo destina-se a promover a internacionalização da economia portuguesa ao "potenciar as suas exportações", dando resposta a "uma necessidade há muito identificada pelas empresas nacionais", explica o Conselho de Ministros em comunicado.A criação deste fundo já estava prevista desde Novembro de 2017. Na altura, o Conselho de Ministros aprovou o Programa Internacionalizar , do qual constam 56 medidas a operacionalizar em 2018. Uma delas era precisamente a criação de um "fundo dos fundos para a internacionalização".Em entrevista ao Negócios , o secretário de Estado da Internacionalização, Eurico Brilhante Dias, explicou que este instrumento vinha permitir o aumento do investimento directo estrangeiro (IDE), disponibilizando ao mesmo tempo fundos adicionais para o processo de internacionalização de empresas e entidades portuguesas.