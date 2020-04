Governo diz que já há condições para retomar o 5G

O secretário de Estado Adjunto e das Comunicações, Alberto Souto de Miranda, disse esta quarta-feira no Parlamento que depois da suspensão do processo do leilão de frequências para o 5G decidida pela Anacom em março, a pedido dos operadores, já "haverá condições para retomar o processo".





"O 5G foi suspenso a pedido dos operadores com o acordo da Anacom. Associada estava a migração da TDT (televisão digital terrestre) para novas frequências. Como a Telescola se baseia na TDT pareceu pouco prudente", disse, acrescentando que "agora haverá condições para prosseguir essa migração para que o processo se conclua e também para retomar o processo do 5G". "Os operadores estão agora menos entusiasmados, com capacidades financeiras mais limitadas", acrescentou.