Governo lança Estratégia ESG para PME Exportadoras no primeiro Dia da Sustentabilidade em Portugal

No dia em que se assinala pela primeira vez o Dia Nacional da Sustentabilidade em Portugal, esta segunda-feira, 25 de setembro, o Governo lançou a sua Estratégia Nacional ESG (Environment, Social & Governance, na sigla inglesa) para PME Exportadoras, no âmbito de uma conferência internacional que teve lugar em Lisboa.Portugal é o primeiro país do mundo a ter um dia, no seu calendário oficial, dedicado à sustentabilidade. A proposta foi apresentada pela Deco Proteste em 2020 e aprovada este ano pelo Conselho de Ministros. 25 de setembro foi a data escolhida pelas Nações Unidas para adotar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e passa, a partir de agora, a ser a data oficial de celebração para o Dia Nacional da Sustentabilidade em Portugal, uma iniciativa pioneira a nível mundial.Em debate na Fundação Calouste Gulbenkian esteve a necessidade de transição dos modelos de negócio tradicionais para uma nova realidade com regras internacionais de âmbito ambiental, social e de boa governação, que as empresas terão de cumprir até 2027 (e em alguns casos já em 2025) para não ficarem excluídas dos mercados externos e da cadeia de valor de grandes clientes internacionais, bem como para facilitar o acesso ao sistema financeiro, referiu o Ministério dos negócios Estrangeiros, em comunicado.Esta nova estratégia do Governo português estabelece também um percurso de formação, avaliação, adaptação e divulgação das credenciais ambientais, sociais e de boa governança para as PME ativas em mercados externos. "Estas empresas, pela sua dimensão exportadora, estão expostas às tendências do comércio internacional e serão, no imediato, as mais impactadas pelas novas regras, designadamente de relato de informação não financeira. O objetivo é que, daqui a pouco mais de três anos, a totalidade das empresas portuguesas consiga responder às exigências ESG", acrescenta o mesmo comunicado.A Estratégia Nacional ESG para PME Exportadoras agora lançada será operacionalizada pela AICEP - em parceria com o IAPMEI, o Turismo de Portugal, outras áreas governativas e parceiros da sociedade civil - para implementar as novas regras de forma faseada, entre 2025 e 2027, e assim "contribuir para que as PME exportadoras continuem nos mercados externos, fazendo de Portugal uma referência mundial na adoção de boas práticas ESG".