Governo norte-americano de olho no lítio português

Os Estados Unidos estão interessados em explorar lítio em Portugal. A informação é avançada esta quinta-feira, 24 de dezembro, pelo Jornal Económico , que dá conta de que o interesse já está a ser manifestado pelo próprio Governo norte-americanoSegundo o semanário, a administração dos Estados quer que as empresas norte-americanas invistam na produção ade lítio em Portugal, se se verificar que existem reservas em larga escala deste mineral. "A oportunidade é incrível", diz, ao Jornal Económico, Francis Fannon, subsecretário adjunto do Departamento de Estado norte-americano, durante uma visita para reunir com representantes do Governo e do setor privado.O Governo português, recorde-se, prepara-se para lançar, no terceiro trimestre de 2021, um concurso público para atribuir direitos de prospeção e pesquisa, em 11 regiões do país, para apurar se e onde é que existe lítio, qual a quantidade e qual a viabilidade económica da sua extração.