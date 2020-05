Governo prepara extensão de moratórias de crédito até final do ano

A medida está a ser redigida no âmbito do programa de estabilização económica e social.

O Governo deverá estender, até ao final do ano, o prazo das moratórias de crédito bancário, atribuídas devido à pandemia de covid-19.



Segundo a edição desta terça-feira do Correio da Manhã, a medida está a ser preparada pelo Executivo no âmbito do programa de estabilização económica e social, que António Costa está a apresentar aos partidos, e que deverá ser conhecido em junho. De acordo com a redação atual, o prazo das moratórias terminaria no final de setembro.