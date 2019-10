Assim, o Governo pretende que "o processo de seleção dos conselhos de administração [das empresas públicas] sustentar-se-á em mecanismos de mercado, nomeadamente na abertura de concursos internacionais coadjuvados por empresas especializadas".



O Governo destaca a evolução que este setor empresarial teve nos últimos anos, com a melhor em mais de mil milhões de euros dos resultados. Por isso, diz, "para continuar nesta senda, os mecanismos de monitorização e controlo, por exemplo os Planos de Atividades e Orçamento e o papel ativo dos conselhos fiscais, serão mais potenciados porque criam uma cultura de responsabilização de todos os atores".



Nada é referido no programa quanto aos serviços postais, que têm o contrato de concessão a terminar e que precisa de ser negociado. Além disso, o Bloco de Esquerda tem forçado o tom na necessidade de se reprivatizar os Correios.



Também não é referido no programa qualquer outra das empresas em específico, nomeadamente a TAP.



Apenas se reafirma, tal como já constava no programa eleitoral do PS, que tem de se "reavaliar e repensar a organização do modelo de gestão das infraestruturas ferroviária e rodoviária e a sua relação com os operadores de serviços". O mesmo é dizer que estará em causa repensar a fusão da Refer com a IP, conforme, aliás, já foi noticiado pelo Público.

