Grupo alemão instala-se em Portugal com clínicas de fertilidade

Após ter aberto oito clínicas em Espanha, no último ano, um dos gigantes do setor da medicina reprodutiva e de diagnóstico clínico da Europa chega a Portugal via Algarve."O grupo Next Clinics, um dos maiores grupos europeus de reprodução assistida e cuidados de saúde, acaba de anunciar a entrada em Portugal através da abertura da primeira clínica Next Fertility em Faro, a partir da qual irá proporcionar uma vasta gama de tratamentos de fertilidade bem como exames de diagnóstico", revela, esta terça-feira, 15 de novembro, em comunicado.A clínica farense da Next Fertility destina-se a servir a região do Algarve e Baixo Alentejo, um deserto de centros integrais especializados em reprodução assistida (PMA)."Existem atualmente 28 centros (públicos e privados) para realização de tratamentos de PMA, sendo que a região a Sul do Tejo se encontra desfavorecida, pois neste momento há apenas um centro público em Almada, e o nosso centro no Algarve", afirma João Alves, diretor clínico da Next Fertility Faro.A abertura desta clínica "irá acabar com as deslocações a Lisboa para os interessados em tratamentos de PMA, bem como oferecer um amplo portfólio de tratamentos e serviços genéticos e uma abordagem empresarial centrada na experiência do paciente", acredita o grupo alemão.A Next Fertility afiança que cobre todas as necessidades de tratamento: ginecologistas especializados em fertilidade e reprodução assistida, embriologistas, anestesistas, urologistas, psicólogos, enfermeiros e auxiliares de clínica.Sobre a expansão do grupo em Portugal, o grupo germânico avança que "já está a planear novas aberturas em 2024"."A evolução da sociedade e as alterações ao contexto legal em Portugal condicionaram, nos últimos anos, o aumento da procura de soluções em procriação medicamente assistida, sendo que se estima que em Portugal existam cerca de 300 mil casais com problemas de fertilidade", refere o diretor Clínico da Next Fertility Faro."Em pouco mais de cinco anos", o grupo Next Clinics tornou-se "num dos maiores grupos do setor da medicina reprodutiva e de diagnóstico clínico da Europa", empregando cerca de mil pessoas, dispersas por oito países europeus, e conta com 22 clínicas e sete laboratórios de diagnóstico.O grupo garante que faz mais de 12 mil ciclos de reprodução assistida por ano, mais de 30 mil testes genéticos e mais de 4,5 milhões de testes de diagnósticos.