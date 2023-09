Grupo Pestana vence seis "óscares" do turismo na Europa

O grupo hoteleiro Pestana venceu seis prémios nos World Travel Awards Europe, considerados os óscares do turismo, incluindo dois primeiros lugares a nível europeu, informou a empresa em comunicado.O grupo português recebeu a distinção de melhor hotel da Europa nas categorias de All-Inclusive e Luxury Business Hotel, com o Pestana Porto Santo All Inclusive e o Pestana Palace Lisboa, respetivamente.A cerimónia, que decorreu esta sexta-feira na Geórgia, nomeou ainda o Pestana CR7 Gran Via Madrid como o melhor hotel de Espanha.Na lista de vencedores dos World Travel Awards na Europa, o grupo Pestana conquistou a liderança em três categorias nacionais, com distinções para o Pestana AlvorSouth Beach (Leading Beach Resort), Pestana Cidadela Cascais (Leading Design Hotel). Já o Pestana Palace Lisboa, somou dois prémios, o de melhor Luxury Business Hotel europeu, e o de Leading Business Hotel em Portugal."Os seis óscares recebidos pelo Pestana Hotel Group nos hotéis de Portugal, Espanha, Estados Unidos e Venezuela reconhecem a qualidade do trabalho desenvolvido pelo Grupo nas suas cinco décadas de vida. É com grande entusiasmo e com enorme orgulho nas nossas equipas, na nossa história e na estratégia de crescimento consolidado, que vemos o nome do Pestana Hotel Group nos óscares do turismo nestes quatro países", refere José Theotónio, CEO do grupo Pestana em Comunicado.Além da Península Ibérica, os WTA 2023 destacaram ainda o Pestana CR7 Times Square, em Nova Iorque, com dois prémios, de Leading Lifestyle Hotel dos EUA e da América do Norte. O Pestana Caracas foi também premiado como Leading Hotel da Venezuela.Está ainda por conhecer a decisão relativa ao continente africano, onde o grupo português está nomeado com os hotéis de Marraquexe e São Tomé.