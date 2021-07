Grupo Your junta-se ao Doutor Finanças para melhorar a literacia financeira nas PME

Os grupos Doutor Finanças e Your uniram-se para criar o Doutor Finanças Empresas, um projeto que tem como objetivo melhorar a sustentabilidade financeira das pequenas e médias empresas (PME).





O Doutor Finanças Empresas usará o conhecimento do Grupo Your no apoio à gestão de organizações, que lhe permitirá assim estender a atividade do Grupo Doutor Finanças às empresas. O objetivo do projeto é o desenvolvimento de soluções à medida de cada uma através de aconselhamento em relação aos melhores produtos de crédito ou da disponibilização de conteúdos que promovam a literacia financeira dos seus gestores.





Os novos conteúdos podem ser acedidos através do portal online do Doutor finanças, que passa a ter uma nova área dedicada a empresas, sobretudo às PME. O novo projeto será liderado por Hugo Rosa Ferreira.





"Temos consciência de que há milhares de PME em Portugal que passam enormes dificuldades financeiras. O maior desafio será sem dúvida perceber, caso-a-caso, de que modo poderemos contribuir para a sua recuperação. Sabemos que temos muito trabalho pela frente. Mas temos uma enorme vontade de o fazer e de com isso contribuir para o crescimento sustentável das empresas portuguesas", explica o responsável.





Já a fundadora e CEO do Grupo Your, Sara do Ó, contextualiza que "as PME são o pulmão do nosso tecido empresarial e representam 99% das empresas portuguesas. Os nossos empresários sentem-se com falta de apoio, pouco acompanhados e com uma reduzida literacia financeira. É este o apoio que agora nos propomos dar, criando uma plataforma para o financiamento e investimento sustentável no futuro".



"Estamos num momento em que é urgente ajudar os nossos empresários a tomarem decisões financeiras mais conscientes e informadas, de forma a poderem crescer de forma mais sustentada, onde a literacia financeira deve ser uma prioridade. Estimular a promoção e a aceleração do conhecimento, assumir o papel de ‘enabler’ para a recuperação e reposicionamento das nossas empresas numa economia global", salienta Sara do Ó.