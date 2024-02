GrupoConcept prepara abertura de 40 clínicas de estética este ano, 16 em "casa"

O GrupoConcept, grupo português de estética que agrega as marcas BodyConcept e DepilConcept, anunciou, esta quarta-feira, queem 2024.Em comunicado, enviado às redações, o grupo assinala quePara este ano, as aberturas já planeadas estão previstas no caso da BodyConcept para Ourém, Alcobaça e Albufeira, estando programadas clínicas DepilConcept para Fátima, Maia, Leça da Palmeira, Peniche, Alcobaça, Coimbra, Ourém, Chiado, Covilhã, Lagos e Charneca da Caparica, com a lista de 2024 a incluir ainda espaços na Figueira da Foz e Tomar que, entretanto, já abriram portas ao público."O grupo continua a trabalhar para chegar a mais cidades e regiões, sendo que continua a fomentar o seu projeto de expansão para alcançar cada vez mais pontos do país", assinala na mesma nota, em que indica que "o ano passado demonstrou-se frutífero, cessando com crescimento superior a 10% na média de faturação mensal mundial", mas sem facultar, porém, números em concreto.