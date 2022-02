Guerra publicitária num monopólio de 40 anos no Porto

A JCDecaux contesta a adjudicação no Porto, com a DreamMedia a ganhar o principal lote e a ser acusada de ligações familiares com um outro vencedor.

Guerra publicitária num monopólio de 40 anos no Porto









