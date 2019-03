O líder vitoriano disse que, "independentemente das rivalidades", o clube vimaranense está "no futebol de forma construtiva", mas frisou que foi "eleito para defender os legítimos interesses do Vitória de Guimarães".



"O que não podemos é prejudicarmo-nos para ajudar terceiros. Fui eleito para defender os legítimos interesses do Vitória e vou fazê-lo até ao limite, sendo que não deixarei de colaborar para arranjar uma saída para a difícil situação em que o Sporting se encontra", disse.

O presidente do Vitória de Guimarães, Júlio Mendes, disse este sábado, citado pelo Record, querer colaborar numa solução para a dívida do Sporting pela transferência do futebolista Raphinha, que esteve na base do pedido de insolvência da SAD leonina pelos minhotos."A questão é grave para ambas as partes. Tenho estado a conversar com o presidente do Sporting para encontramos uma solução, ontem [sexta-feira] estivemos várias horas a falar para arranjar uma solução e o Vitória não quer prejudicar o Sporting, nem clube nenhum", disse o dirigente, no final do jogo com o Sporting de Braga (derrota por 1-0), na 25.ª jornada da I Liga.