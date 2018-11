Há cinco cotadas que apresentam hoje resultados. O que esperam os analistas?

EDP, BCP, Nos, REN e Sonae Capital vão revelar esta quinta-feira, 8 de Novembro, os seus resultados do terceiro trimestre. As estimativas dos analistas apontam para que apenas uma destas cotadas reporte uma quebra de lucros.

O final do dia vai ser cheio no que à apresentação de resultados diz respeito. Das 18 cotadas do PSI-20, cinco revelam esta quinta-feira, 8 de Novembro, os seus números até ao final de Setembro. De acordo com as estimativas dos analistas há apenas uma cotada que reportará uma quebra de lucros.

Lucros da EDP terão caído mais de 80%

A eléctrica liderada por António Mexia terá registado um resultado líquido de 127 milhões de euros no terceiro trimestre do ano (entre Julho e Setembro), o que representa uma quebra superior a 80% face aos 696 milhões de euros obtidos no mesmo período do ano passado. A contribuir para esta redução dos lucros estará a venda da Naturgas em Espanha, que no ano passado rendeu à EDP 558 milhões de euros, um efeito extraordinário que não se voltou a registar.

Já o EBITDA terá diminuído em quase 49% para 702 milhões de euros, de acordo com a média de estimativas dos analistas.

BCP duplica lucros

O BCP terá visto o seu resultado líquido subir para 93 milhões de euros entre Julho e Setembro deste ano, segundo uma estimativa do BPI, um valor que compara com os lucros de 43 milhões obtidos no mesmo período do ano passado.

Já a margem financeira terá crescido 2%, em termos homólogos, suportada pelo desempenho positivo do banco em Portugal, que beneficiou da subida dos volumes de crédito.

Lucros da Nos terão aumentado 13% no trimestre

A Nos deverá ter fechado o terceiro trimestre com um resultado líquido de 38 milhões de euros, de acordo com as estimativas dos analistas, um valor que corresponde a um aumento de 13% face aos mesmos três meses de 2017.

Quanto às receitas, deve ter-se registado um aumento de 0,2% para 394 milhões de euros, num período em que o EBITDA terá crescido 13% para 154,8 milhões de euros, segundo a média de estimativas de 11 casas de investimento.

Lucros da REN terão registado uma subida ligeira

As receitas da REN terão caído, no terceiro trimestre do ano, para 171 milhões de euros, enquanto o EBITDA terá crescido para 120 milhões de euros. Já os lucros terão aumentado ligeiramente para 35 milhões de euros, segundo uma média de estimativas.

Sonae Capital terá aumentado lucros

A Sonae Capital terá fechado o terceiro trimestre do ano com um resultado líquido de seis milhões de euros, o que corresponde a um aumento de 38% face ao mesmo período do ano passado, de acordo com as estimativas dos analistas do BPI.

O volume de negócios terá crescido 3% para 60 milhões de euros, enquanto o EBITDA terá aumentado 8% para 14 milhões de euros.





