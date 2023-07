Há projetos do PRR passíveis de falhar “prova do mercado”

Os resultados reais dos projetos com a chancela do PRR suscitam dúvidas ao diretor-geral da Cotec. Ao Negócios e à Antena 1, Jorge Portugal diz que o “teste do algodão” ao sucesso das agendas mobilizadoras para a inovação empresarial é a aceitação do mercado, pelo que se falharem a esse nível não terão impacto na economia e ficarão reduzidos a “bons projetos científicos”.

