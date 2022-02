Hackers perguntam que dados devem divulgar primeiro, os da Vodafone ou os da Impresa

Um dia depois do ataque informático ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, os hackers do Lapsus$ Group perguntam que dados devem divulgar primeiro na internet, se os da Vodafone, ou da Impresa ou os da operadora americana T-Mobile.



De acordo com o Expresso, o grupo de hackers publicou uma mensagem na sua página do Telegram em jeito de votação: "O que devemos "vazar" primeiro"? Os dados da Impresa, os dados da Vodafone ou os de uma operadora telefónica, a T-Mobile?



Ao contrário do ataque à Impresa, a invasão à Vodafone não foi reivindicada pelo Lapsus$ Group. Além da Impresa, o grupo de hackers reivindicou um ataque ao site do Parlamento no dia das eleições legislativas.



Esta quarta-feira ao final do dia, a revista Sábado avançou que o Ministério dos Negócios Estrangeiros também foi alvo de um ataque informático havendo risco de ter sido comprometida informação classificada do Estado.



O primeiro sinal do ataque – que foi detetado pelo Serviço de Informação de Segurança (SIS) – foi a interrupção do email do ministério, sendo que desde a passada sexta-feira que os diplomatas e os serviços do MNE estão sem correio eletrónico.



A revista Sábado avança ainda que esta já não é a primeira vez que o MNE é alvo de um ataque e a PJ já está a investigar o caso.



Para já, o gabinete do ministro Augusto Santos Silva diz que "não faz comentários públicos sobre cibersegurança" acrescentando que "o reforço da segurança das redes" do MNE "nas suas diferentes valências, é uma necessidade identificada e imperiosa."