Hipermercado Continente alvo de ataque informático

A cadeia de hipermercados Continente foi alvo de um ataque informático, confirmou a unidade do retalho alimentar do grupo Sonae.

"A MC [antiga Sonae MC] confirma que se verificou um ataque informático nos sistemas que está a afetar algumas comunicações nos sites comerciais e alguns serviços em loja", diz a empresa num comunicado enviado, esta quarta-feira, às redações.





"Lamentamos os constrangimentos causados. As nossas equipas estão a trabalhar no sentido de averiguar a perturbação e repor, com a máxima brevidade, o normal funcionamento da atividade", acrescenta."Estamos em manutenção. Por favor tente mais tarde" - é a mensagem que aparece quando se tenta abrir o 'site' do Continente. Já outros portais comerciais do grupo Sonae, como o da Worten ou da Zippy, funcionam normalmente.A informação relativa ao ataque informático, aparentemente localizado, foi avançada pela SIC Notícias.Do universo da MC fazem parte além do Continente, o Continente Modelo e o Continente Bom Dia, ou a Go Natural, assim como outras unidades além do retalho alimentar como a Wells ou a Note.