Sonae trabalha para repor sistemas e identificar autores do ataque informático

Um dia depois de ter sofrido um ataque informático, a MC, empresa do grupo Sonae, informou, esta quinta-feira, que os "os sistemas informáticos do Continente estão a ser progressivamente repostos após o ataque informático detetado ontem".



Em comunicado, enviado esta quinta-feira às redações, a dona dos hipermercados Continente, indica que as suas equipas "estão a trabalhar 24 sobre 24 horas, em estreita articulação com o Centro Nacional de Cibersegurança, para retomar, com a máxima brevidade, a normalidade da atividade das lojas".



A autoria do ataque informático não foi, até ao momento, reivindicada, estando a empresa "a trabalhar com as autoridades nacionais e internacionais para se identificar e punir os responsáveis por este ato criminoso".



Do universo da MC fazem parte além do Continente, o Continente Modelo e o Continente Bom Dia, ou a Go Natural, assim como outras unidades além do retalho alimentar como a Wells ou a Note.



Esta manhã, o 'site' do Continente continuava "temporariamente indisponível", enquanto no da Well's, marca dedicada à cosmética e cuidados de saúde, estava ainda em manutenção, com uma mensagem em que se lia "Estamos a melhorar o 'site' para si!". Já a página online da Note, dedicada a artigos de papelaria, funcionava normalmente.





