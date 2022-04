Parte dos serviços do Continente repostos, uma semana após ataque informático

Uma semana depois do ataque informático, a MC, empresa do grupo Sonae que gere o Continente, informou que parte dos serviços associados ao hipermercado foram repostos, dando conta de que o 'site' e a aplicação voltaram a funcionar.

"O Continente Online e a App Cartão Continente já foram repostos. Já é possível comprar online, consultar e utilizar saldo; visualizar, recuperar e usar cupões, consultar movimentos, vantagens, marcas associadas e informação sobre lojas e ainda beneficiar da caderneta de selos", refere a MC, em comunicado enviado, esta quarta-feira, às redações.





A autoria do ataque informático não foi, até ao momento, reivindicada, estando a empresa "a trabalhar com as autoridades nacionais e internacionais para se identificar e punir os responsáveis por este ato criminoso".

Do universo da MC fazem parte além do Continente, o Continente Modelo e o Continente Bom Dia, ou a Go Natural, assim como outras unidades além do retalho alimentar como a Wells ou a Note.

Há, no entanto, serviços que ainda não estão operacionais, uma situação que a empresa espera resolver a curto trecho: "Contamos em breve ter disponíveis os restantes serviços da App Cartão Continente: recuperar transações; Continente Pay e novas Adesões à App".Na mesma nota de imprensa, a MC reitera que, após "profundo trabalho forense", "não há evidência de que os dados pessoais de clientes tenham sido afetados". "Os dados bancários associados ao serviço Continente Pay, Continente Online e Wells Online não estão nos sistemas da MC, pelo que esta informação não foi de todo comprometida, uma vez que é do domínio único e exclusivo das entidades financeiras", insiste.