Hitachi Solutions Europe com novas instalações em Matosinhos vai empregar 100 pessoas

A Hitachi Solutions Europe investiu mais de dois milhões de euros em novas instalações em Matosinhos, esta terça-feira inauguradas, que vão empregar cerca de 100 pessoas, contou à Lusa a diretora de recursos humanos.Nesta primeira fase, a empresa japonesa especializada em transformação digital vai empregar 100 pessoas, mas o objetivo é nos próximos cinco anos duplicar este número, adiantou Ana Vale.O objetivo é captar jovens recém-formados nas áreas de gestão, economia, finanças, engenharia informática, ciências de dados e inteligência artificial, especificou.Segundo a responsável, reter e atrair jovens talentos em Portugal, em particular no norte do país, foi um dos fatores que levou a Hitachi a instalar-se em Matosinhos, no distrito do Porto."[Portugal] tem dos melhores e mais brilhantes jovens", assumindo protagonismo "em inúmeros projetos por toda a Europa e pelo mundo", considerou o presidente executivo, Steven French, citado em comunicado."É fantástico ver pessoas que se juntaram a nós há alguns anos já a assumir papéis de liderança em grandes projetos internacionais para clientes e, com a abertura deste novo escritório, iniciamos a próxima fase do nosso crescimento em Portugal", acrescentou.O novo espaço da empresa, localizado na Senhora da Hora, tem cerca de 1.500 metros quadrados com "potencial para crescer", sublinhou a responsável.Dedicada a implementar soluções digitais para grandes empresas europeias, a Hitachi Solutions Europe conta com mais de 3.500 colaboradores em todo o mundo, 1.000 na Europa e mais de 11 países representados.