IAPMEI vai ficar com conselho completo a 1 de março

Vítor Mota

O Governo nomeou, oficialmente, Nuno Mangas como presidente do IAPMEI, para um mandato de cinco anos.

Nuno Mangas já estava à frente do organismo, mas a sua nomeação era, ainda, provisória, já que estava em regime de substituição, depois de Marques dos Santos ter chegado aos 70 anos e, como tal, sido obrigado a sair da função. Agora, em comunicado a Secretaria de Estado da Economia anuncia a nomeação de Nuno Mangas para presidente do IAPMEI, "em regime de comissão de serviço", com a duração de cinco anos, renováveis.



"Segundo o despacho do gabinete do secretário de Estado da Economia, João Neves, datado de 25 de fevereiro e com efeitos a partir de 1 de março, a designação de Nuno Mangas teve por base a experiência profissional e reconhecida aptidão para o cargo", ocorrendo depois do concurso para recrutamento.

O conselho diretivo do IAPMEI fica completo com a designação de Isabel de Oliveira Vaz e Nuno Gonçalves, com efeitos a partir de 1 de março. "Estes nomes constam das listas de candidatos indicados pelo júri dos procedimentos concursais abertos pela Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública (CReSAP)".

Os elementos tomarão posse a 1 de março. Nuno Mangas era, antes de ingressar no IAPMEI, líder do Instituto Politécnico de Leiria.

Ainda esta terça-feira, 26 de fevereiro, o Público tinha avançado que o IAPMEI tinha perdido na semana passada um dos vogais, Miguel Sá Pinto, tendo o conselho ficado com apenas dois elementos. Segundo o Público, o Governo tinha até 22 de fevereiro para nomear o novo conselho, tendo falhado esse prazo, já que depois de receber parecer da Cresap teria 45 dias para decidir.