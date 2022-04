Ibersol lucra 31,3 milhões em 2021 após perdas de 55,2 milhões

Leia Também Ibersol tem até 11 de maio para aceitar vender restaurantes Burger King à RBI

A Ibersol fechou o exercício de 2021 com lucros de 31,3 milhões de euros, valor que compara com os prejuízos de 55,2 milhões do ano anterior, em que o negócio foi fortemente impactado pela pandemia, informou este sábado a empresa que explora espaços de marcas como a Pizza Hut, KFC, Pans ou Pasta Caffé além da Burger King. Os lucros superam os valores observados em 2019 , quando o resultado líquido se cifrou em 27,1 milhões.O volume de negócios cresceu 23,7%, para os 357,3 milhões de euros, mas ainda 26,4% abaixo dos números pré-pandemia registados em 2019.No ano passado a Ibersol abriu 30 novos estabelecimentos, 24 dos quais no último trimestre, incluindo, em Portugal, 12 restaurantes da Burger King, sete da Taco Bell, seis da Kentucky Fried Chicken e cinco da Pizza Hut. Tendo, por outro lado, sido encerradas nove lojas em Portugal e 23 em Espanha.Assim, a Ibersol contava, a 31 de dezembro de 2021, com 383 estabelecimentos em Portugal, 225 em Espanha, 10 em Angola e três em França.Quanto às negociações que decorrem com a Restaurant Brands Iberia para a compra das operações da insígnia Burger King em Portugal e Espanha, a empresa refere que a proposta da empresa espanhola tem um enterprise value de 250 milhões de euros, "numa base cash and debt-free, que pode vir aser aumentado em até 7 milhões de euros, relativos à potencial utilização de créditos fiscais"."Na presente data, está em curso o processo de due diligence confirmatória e a obtenção de autorizações internas e de financiamento externo por parte da entidade proponente, condicionantes à proposta recebida", acrescenta.